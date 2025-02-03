Panama Kanalı’nda Egemenlik Tartışması Kesinlikle Yok

GÖRÜŞMEDE KANALIN GELECEĞİ ELE ALINDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulino, Panama City’de Rubio ile bir araya geldi. Mulino, “Panama Kanalı’nın egemenliği tartışmaya kapalı.” ifadesi ile kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakereden bahsedilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, 2017 yılında Çin ile imzalanan İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasının yenilenmeyeceğini de Rubio’ya iletti.

GÖÇMEN DURUMU İÇİN ABD’YE TEKLİF

Mulino, Rubio ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador’dan gelen göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD’ye teklif sunduğunu aktardı. Masrafların tamamen ABD tarafından karşılanması gerektiğini belirten Mulino, “Sanırım böyle olacak. Panama’yı geçiş noktası olarak kullanacağız ve oradan transferler gerçekleştirilecek. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak.” şeklinde konuştu.

GÖÇ VE GÜVENLİK KONULARI ÜZERİNDE DURULDU

Mulino ile Rubio’nun görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve Panama Kanalı’na yönelik ABD’nin talepleri gibi konuların ele alındığı belirtildi. Mulino, göçmen krizine dair ABD’nin Panama’yı, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sürecinde bir merkez olarak kullanmasını öngören göçmenlik anlaşmasının uzatılmasını teklif etti. Panama makamlarına göre, 2024 yılında yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen Darien Boşluğu’nu kullanarak ABD’ye ulaşmayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump, en son yaptığı konuşmada, “Panama Kanalı’nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak.” demişti.