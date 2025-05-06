Panathinaikos, Anadolu Efes’i Yendi

EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİNDE ANAOLU EFES’İN KAYBI

EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibinin sahasına çıkmıştı. Ergin Ataman’ın çalışmalarını sürdürdüğü Panathinaikos, karşılaşmayı 75-67’lik bir skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Panathinaikos, seriyi 3-2’ye getirerek Final Four’a yükseldi.

CEDİ OSMAN’IN GÖSTERİSİ

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Anadolu Efes’e karşı gösterdiği performansla dikkat çekti ve 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Panathinaikos, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Final Four’da başka bir temsilcimiz olan Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri ise Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Emilio Perez (İspanya) olarak görev yaptı. Panathinaikos’un skor dağılımı ise şu şekilde oldu: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis ve Pleiss.