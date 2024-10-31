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Spor

“Panathinaikos’ta Terim’in Ayrılışında Pişmanlık”

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YUNANİSTAN’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz sezon ortasında Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’un teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, play-off şampiyonluk grubunda beklenen sonuçları elde edemediği için görevinden ayrıldı. Görev süresince 26 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Terim, maç başına 1.85 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca, Panathinaikos’u Yunanistan Kupası’nda finale taşıdı, ancak Terim, finalde takımın başında bulunmadı. Sonuç olarak, Panathinaikos, kupayı kazanmayı başardı.

ALONSO İLE YOL AYRIMI

Fatih Terim’in ardından Panathinaikos, bir başka teknik direktör olan Alonso ile de yollarını ayırdı. Bu değişimler, kulübün yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Panathinaikos, gelecekte daha başarılı sonuçlar elde etmek adına yeni bir strateji geliştirmeye yöneliyor.

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