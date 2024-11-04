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“Panda Fosilleri 100 Bin Yıl Sonra Bulundu”

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ÇİN’DE BULUNAN PANDALARA DAİR TARİHİ FOSİLLER

Çin’de 100 bin yıl öncesine ait panda fosilleri bulundu. Guizhou eyaletinde yer alan Asya’nın en uzun ve dünyanın 3’üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda bu fosillere rastlandığı açıklandı. 2003 yılından bu yana burada çok sayıda panda fosili çıkarılmıştır ve yapılan araştırmalar sonucunda 46 dev panda fosilinin bu kadar eski yaşa sahip olduğu tespit edildi.

PANDA FOSİLLERİNİN ARAŞTIRMA DEĞERİ

Araştırmacılar, Shuanghe Mağarası’nın jeolojik özellikleri ile dikkat çektiğini ve burada elde edilen fosillerin madde yelpazesini genişlettiğini ifade ediyor. Çıkarılan kalıntıların Buzul Çağı’nın sonlarına ait dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel gelişim sürecini kavramak için nadir bir fırsat sunabileceği düşünülüyor. Bu durum, bilim insanlarının pandaların geçmişini daha iyi anlaması açısından önemli bir buluş niteliğini taşıyor.

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