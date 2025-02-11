Panel Soruşturmasında Ortaya Çıkan Yeni Detaylar

İSTANBUL’DA BÜYÜK SAHTECİLİK OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘Panel’ olarak adlandırılan sistemlerle vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşan şüpheliler gözaltına alındı. 35’i çocuk 69 şüpheliden 44’ü, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin’ suçundan tutuklandı.

ADLİ BİLİŞİM RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma sürecinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Panel’ sistemleri ile ilgili bir Adli Bilişim Raporu hazırlandı. Bu rapor, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelere dayanarak oluşturuldu. Tespit edilen veriler arasında ‘E-Nabız’, ‘Panel dataları’, ‘Android telefona sızma ve kontrol etme’, ‘Eğitim satışı’, ‘Instagram çalma’ ve ‘istenilen RAT türü’ gibi konulara ait arşivlenmiş verilerin bulunduğu bildirildi.

KİŞİSEL VERİLERİN SATIŞI YAPILIYOR

İncelemelerde ulaşan verilere göre, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50’den fazla başlık altında kişisel verilerin yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, ‘Hizmet sorgusu’ adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflar ve tahlil, röntgen sonuçları gibi birçok veriyi oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa sundukları ifade edildi.