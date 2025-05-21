Papa 14. Leo, Acil Yardım Çağrısı Yaptı

ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Papa 14. Leo, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması için tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyor ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ediyor. Papa, konuşmasında özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi savunmasız grupların korunması gerektiğine vurgu yapıyor.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNE DEĞİNİYOR

Papa 14. Leo’nun ifadeleri, papalık makamına seçilmesinden sonraki ilk resmi açıklamaları arasında bulunuyor. Vatikan gözlemcileri, yeni Papa’nın barış ve diyalog vurgusu yaparak geleneksel yaklaşımlarını sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Oturumda ayrıca küresel düzeydeki diğer çatışma alanlarına da değinildiği kaydediliyor.

GAZZE’DE ACI VERİCİ DURUM

Papa 14. Leo, çarşamba günleri genellikle Aziz Petrus Meydanı’nda yaptığı oturumda “Gazze Şeridi’ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor” şeklinde konuştu.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Gazze’de yaşanan trajedilere dikkati çeken Papa, “Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum” dedi. Papa ayrıca inananlardan her gün barış için dua etmelerini ve yürekleri silahsızlandırmalarını istedi.