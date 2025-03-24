Papa Françesko Hastaneden Sonra Vatikan’a Döndü

PAPA FRANÇESKO TABURCU OLDU

Katolik dünya lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, bir aydan fazla bir süre tedavi gördüğü Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu edildi. 88 yaşındaki Papa, 37 gün boyunca çift taraflı zatürre ve şiddetli bronşit tedavisi aldı. Dün hastane bahçesinde kalabalığa balkondan seslenerek sevenlerine umut verdi.

BALKONDA KISA SELAM

Tekerlekli sandalye ile balkona çıkarılan Papa Françesko, yaklaşık iki dakika boyunca kalabalığa hitap etti. Yorgun görünmesine rağmen moralinin iyi olduğu gözlemlenen Papa, “Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel” diyerek kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından hastaneden ayrılarak Vatikan’daki konutuna doğru yola koyuldu.

AZİZE BÜYÜK MERYEM BAZİLKASI’NA ZİYARET

Papa’nın hastaneden ayrılmasının ardından, genellikle yurt dışı gezilerinden önce ve sonra dua etmek için uğradığı Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’na gittiği bildirildi. Bu ziyaretinden sonra Vatikan’daki konutuna geçen Papa’nın sağlık durumuna uygun şekilde dinlenmeye çekildiği belirtildi.

14 ŞUBAT’TAN BERİ HASTANEDİ

Papa Françesko, 14 Şubat’ta ani bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şiddetli bronşit ve zatürre nedeniyle tedavi edilen Papa, bu süreçte hastane odasından barış ve silahsızlanma çağrısını içeren bir mektup yazarak dünya gündemine mesaj göndermişti. Doktorları, son iki haftadır sağlık durumunun stabil olduğunu ve taburcu edilebileceğini bildirmişti.

İKİ AY DİNELENECEK

Önceki gün doktorlardan alınan bilgiye göre, Papa Françesko’nun sağlık durumu iyiye gidiyor. Ancak 88 yaşındaki liderin tam olarak toparlanması için iki ay boyunca konutunda dinlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu süre zarfında Papa’nın resmi programlarının büyük ölçüde askıya alınacağı düşünülüyor.