Papa, Hayatına Dönerek Meydana Geldi

PAPA FRANCİS İLK KEZ HALKIN KARŞISINDA

Papa Francis, çift taraflı zatürre nedeniyle ölüm tehlikesi atlattıktan sonra ilk kez halkla buluştu. Paskalya Ayini’nin ardından, 88 yaşındaki Papa aracılığıyla Aziz Petrus Meydanı’na giriş yaptı ve burada on binlerce Katolik tarafından karşılandı. Beyaz aracın arka kısmındaki yükseltilmiş koltukta oturan Papa, kalabalığın alkışları ve “çok yaşa Papa!” tezahüratlarıyla selamlandı. Meydan, Paskalya bayramı dolayısıyla rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Papa’nın aracı, zaman zaman durarak kalabalıktan alınan bebeklerin yanına yaklaşarak onlara kutsama yaptı. Francis, ellerini hafifçe kaldırarak dua etti. Sağlık durumu nedeniyle görevlerini kısıtlı bir şekilde sürdüren Papa, ayini yönetmedi ama geleneksel “Urbi et Orbi” (Şehre ve Dünyaya) duasıyla ilgili törenin sonunda balkona çıkarak topluluğa hitap etti.

GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Papa’nın konuşmasını bir yardımcısı seslendirdi. Aziz Petrus Bazilikası’ndan gelen açıklamada, Gazze’de hemen ateşkes çağrısında bulunuldu. Papa, Filistin topraklarındaki durumu “trajik ve utanç verici” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Hamas’a kalan rehinelerin serbest bırakılması çağrısını da gerçekleştirdi. Dünya genelinde artan Yahudi karşıtlığı nedeniyle derin bir kaygı duyduğunu ifade eden Papa, “İsrail halkının ve Filistin halkının acılarını yürekten paylaşıyorum. Taraflara sesleniyorum. Ateşkese gidin. Rehineleri bırakın. Barış isteyen ve açlık çeken halka yardım edin” şeklinde konuştu.