Papa Leo’nun İlk Türkiye Ziyareti

Papa Leo’dan Sade Ama Anlamlı Başlangıç

GÖREVE BAŞLAMA AYİNİ

Birleşik Krallık saatiyle 09.00’da gerçekleşen Papa Leo’nun göreve başlama ayini, selefi Francis’in tercih ettiği gibi gösterişten uzak bir atmosferde düzenlendi. Kalabalığı “papamobil” ile selamlayan yeni Papa, halkla doğrudan bağ kurabileceği bir aracı tercih etti.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Vatikan, tarihi törende gereken güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. 250 bin kişinin katılabileceği ayin için bölgeye 6 bin ek polis, keskin nişancılar, bomba imha uzmanları ve anti-drone sistemleri yerleştirildi. Tören boyunca St. Peter Meydanı’nda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

PAPA LEO APOSTOLİK SARAYINA TAŞINACAK

Görevine resmen başlayan Papa Leo’nun kısa süre içinde Vatikan’daki Apostolik Saray’a yerleşmesi bekleniyor. 16. yüzyıldan kalma bu tarihi yapı, St. Peter Meydanı’na bakan ve yaklaşık 10 odadan oluşan papalık dairelerine ev sahipliği yapıyor. Bu daireler yatak odası, kütüphane, çalışma alanı, yemek odası, mutfak ve şapelden oluşuyor ve en son 2013 yılında Papa XVI. Benedictus tarafından kullanıldı. Ancak Papa Francis bu geleneği bozarak Santa Marta konukevi’nde kalmayı tercih etmişti.

GELENEK BOZULMADI: TAÇSIZ TÖREN

Tarihsel olarak papalar, göreve üç taçtan oluşan triregnum ile taç giyerek en üst makama başlardı. Ancak bu gelenek 1978 yılında Papa John Paul I’in taç giymemesiyle sona erdi. Papa Leo da bu geleneği sürdürerek taç yerine sade bir inaugurasyon ayini ile göreve başladı. Tören, halkla bütünleşmeyi vurgulayan bir anlayışla dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ AYİNDEYDİ

Papa Leo’nun göreve başlama töreni, uluslararası diplomasi açısından da büyük bir önem taşıdı. Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ederken, Buckingham Sarayı Kral Charles’ın yokluğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce de benzer bir durum Papa Francis’in cenazesinde yaşanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski törende hazır bulundu ve yardımcısı Andriy Yermak, Papa Leo’nun göreve başlaması sırasında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapmayı planladığını duyurdu. ABD’den törene katılanlar arasında Senatör JD Vance ve eşi Usha Vance dikkat çekti. Vance, geçtiğimiz ay Papa Francis ile görüşen son Amerikalı siyasetçilerden biriydi. ABD’yi temsilen gelen resmi heyette ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Kanada Başbakanı Mark Carney de üç günlük Roma ziyareti kapsamında hem törene katıldı hem de ikili temaslarda bulundu.

İLK DURAĞI TÜRKİYE OLACAK

Törenle ilgili en dikkat çeken açıklama ise Papa Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretiyle ilgiliydi. Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla daha önce Papa Franciscus’un gitmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyor. Papa Leo’nun Türkiye’ye yapacağı bu tarihi ziyaret, konsilin 1700. yılına özel bir anlam katacak.