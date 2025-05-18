“Papa Leo’nun İlk Ziyareti Türkiye’dir”

PAPA LEO’DAN SADER ANLAMLI BAŞLANGIÇ

Birleşik Krallık saatiyle 09.00’da düzenlenen göreve başlama ayininde Papa Leo, selefi Francis’in aksine gösterişten uzak bir törenle sahneye çıktı. Kalabalığı “papamobil” ile selamlayan yeni Papa, halkla doğrudan temas kurabileceği bir araç kullanmayı tercih etti. Bu sayede, papalığıyla ilgili daha samimi bir bağ kurmuş oldu.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Vatikan, tarihi tören için büyük bir hazırlık yaptı. 250 bin kişinin katılabileceği ayin için bölgede 6 bin ek polis, keskin nişancılar, bomba imha uzmanları ve anti-drone sistemleri konuşlandırıldı. St. Peter Meydanı’ndaki güvenlik, her zamankinden daha üst seviyede tutuldu ve ayin boyunca her türlü tedbir alındı.

PAPA LEO, APOSTOLİK SARAY’A TAŞINACAK

Görevine resmi olarak başlayan Papa Leo’nun kısa süre içinde Vatikan’daki Apostolik Saray’a taşınması bekleniyor. 16. yüzyıldan kalma bu tarihi yapı, St. Peter Meydanı’na bakan yaklaşık 10 odadan oluştuğu için papalık dairelerine ev sahipliği yapma geleneğini sürdürüyor. Daha önce bu daireler, 2013 yılında Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılmıştı. Fakat Papa Francis, bu geleneği bozup Santa Marta konukevi’nde kalmayı tercih etmişti.

GELENEK BOZULMADI: TAÇSIZ TÖREN

Tarihi boyunca papalar, göreve başlarken üç taçtan oluşan triregnum ile taç giyiyordu. Ancak bu gelenek 1978 yılında Papa John Paul I’in taç giymemesiyle sona ermişti. Papa Leo da bu çizgiyi sürdürdü ve taç yerine sade bir inaugurasyon ayiniyle göreve başladı. Tören, halkla bütünleşmeyi amaçlayan bir anlayışla dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ AYİNDEYDİ

Papa Leo’nun göreve başlama töreni, uluslararası diplomasi açısından büyük bir önem taşıdı. Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ederken, Buckingham Sarayı Kral Charles’ın yokluğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce de benzer bir durum, Papa Francis’in cenazesinde yaşanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de törende hazır bulundu. Yardımcısı Andriy Yermak, Papa Leo’nun göreve başlama ayini sırasında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapmayı planladığını belirtti. ABD’den törene katılanlar arasında Senatör JD Vance ve eşi Usha Vance bulunurken, resmi heyette Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise hem törene katıldı hem de iki taraflı temaslarda bulundu.

İLK DURAĞI TÜRKİYE OLACAK

Törenin en dikkat çekici açıklaması ise Papa Leo’nun ilk yurt dışı ziyareti oldu. “Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü sebebiyle daha önce selefi Papa Franciscus’un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa Leo, ‘Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz’ yanıtını verdi.” 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Papa Leo’nun Türkiye’ye bu tarihi ziyareti, konsilin 1700. yılına özel anlam katacak.