Papa Leo’nun Türkiye Ziyareti Bekleniyor

SADE VE ANLAMLI BAŞLANGIÇ

Birleşik Krallık saatiyle 09.00’da başlayan Papa Leo’nun göreve başlama ayininde, selefi Francis gibi gösterişten uzak bir seremoniyi tercih etti. Kalabalığı “papamobil” ile selamlayan yeni Papa, halkla doğrudan temas kurabileceği bir taşıt kullanmayı seçti; kurşun geçirmez araç yerine daha samimi bir bağlantı kurmayı amaçladı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Vatikan, tarihi tören için adeta alarma geçti. 250 bin kişinin izleyebileceği ayin için bölgeye 6 bin ek polis, keskin nişancılar, bomba imha uzmanları ve anti-drone sistemleri yerleştirildi. Tören boyunca St. Peter Meydanı’ndaki güvenlik en üst seviyede tutuldu.

PAPA LEO APOSTOLİK SARAY’A TAŞINACAK

Görevine resmi olarak başlayan Papa Leo’nun kısa bir süre içinde Vatikan’daki Apostolik Saray’a yerleşmesi bekleniyor. 16. yüzyıldan kalma bu tarihi yapı, St. Peter Meydanı’na bakan yaklaşık 10 odadan oluşan papalık dairelerine ev sahipliği yapıyor. Yatak odası, kütüphane, çalışma alanı, yemek odası, mutfak ve şapel şeklinde düzenlenmiş bu daireler, en son 2013 yılında Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılmıştı. Papa Francis ise geleneği değiştirerek Santa Marta konukevi’nde kalmayı tercih etmişti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE: TAÇSIZ TÖREN

Tarihi boyunca papalar, göreve üç taçtan oluşan triregnum ile taç giyerek başladı. Ancak bu gelenek, 1978 yılında Papa John Paul I’in taç giymemesiyle sona erdi. Papa Leo da aynı geleneği sürdürdü ve taç yerine sade bir inaugurasyon ayiniyle göreve başlamayı tercih etti. Tören, halkla bütünleşmeyi esas alan bir anlayışla dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ AYİNDEYDİ

Papa Leo’nun göreve başlama töreni, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşıdı. Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ederken, Buckingham Sarayı Kral Charles’ın yokluğu hakkında bir açıklama yapmadı. Bu durum daha önce Papa Francis’in cenazesinde de yaşanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski törende yer aldı. Yardımcısı Andriy Yermak, Papa Leo’nun göreve başlama ayini sırasında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapmayı planladığını aktardı. ABD’den gelenler arasında Senatör JD Vance ve eşi Usha Vance bulunuyordu. Vance, bir önceki ay Papa Francis’le görüşmüş son Amerikalı siyasetçilerden biriydi. ABD’yi temsilen gelen resmi heyette ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise üç günlük Roma ziyareti kapsamında hem törene katıldı hem de ikili görüşmeler yaptı.

İLK DURAĞI TÜRKİYE OLACAK

Törenin en dikkat çekici açıklamalarından biri ise Papa Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretiyla alakalıydı. Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü için daha önce selefi Papa Francis’in gitmek istediğini anımsatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorduğunda; Papa Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde büyük bir dönüşüm yaratan bir etkinlik olmuştu. Papa Leo’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği bu tarihi ziyaret, konsilin 1700. yılına özel bir anlam katacak.