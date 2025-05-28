Papara Hesabında Parası Olanlar Dikkat!

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis işlemlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda, Papara’ya dün yapılan operasyon sonucunda toplam 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, 10 şirkete kayyum atandığı bu operasyonun ardından Papara tarafından bir açıklama yapıldı.

PAPARA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesi için gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Şirketin açıklamasında şunlar yer aldı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.”

GEÇİCİ GÜNLÜK LİMİTLER UYGULANACAK

Papara, bu süreçte geçici günlük limitler uygulamaya geçireceğini de bildirdi. Yasa dışı faaliyetlere karşı alınan önlemlerin devam edeceği vurgulandı.