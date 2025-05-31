Papara’nın Sahibi Ahmet Faruk Karslı Tutuklandı!

ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİNE OPERASYON

Yasadışı bahis mücadelesi çerçevesinde, elektronik ödeme hizmeti sunan Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyon sonucu 14 şahıs gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Aralarında Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu şüpheliler, bugün (30 Mayıs) adliyeye sevk edildiler. Toplamda 15 kişinin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesi sonrası, hakimlik 11 kişinin tutuklanmasına hükmetti. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer aldı.

YASADIŞI BAŞBAŞ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı öne sürülen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği ve kurumun faaliyetlerinin ödeme güvenliğini tehdit eder hale geldiği belirlendi. Soruşturma örtüsünde bu sabah saat 05:00 civarında 13 şüpheliye eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme işlemleri gerçekleştirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplamda sekiz şirkete el konuldu ve bunlara kayyum atandı. Kurumun bazı yöneticileri için yakalama kararları çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.