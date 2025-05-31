Papara Sahibi Ahmet Faruk Karslı Tutuklandı!

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Yasadışı bahisle mücadele kapsamında, elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyon sonucunda 14 kişinin gözaltına alınması sağlandı ve 10 şirkete de el konuldu. Şüpheliler arasında yer alan şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı, bugün (30 Mayıs) adliyeye sevk edildi. Karslı’nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe yönlendirildi. Hakimlik, 11 kişinin tutuklanması yönünde karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Tutuklanan isimler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (Şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı öne sürülen Papara’ya yönelik olarak 27 Mayıs’ta bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiğini belirtti. Kuruluşun faaliyetlerinin, ödemelerin güvenliğini tehdit edebileceği görüldü ve bu kapsamda sabah saat 05:00 sularında 13 şüpheli için eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Bu süreçte başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konulup kayyum atandı. Kurum yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde toplamda bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.