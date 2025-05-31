Papara’ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlatıldı

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde elektronik ödeme sistemi sunan Papara hakkında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine destek olduğu ve bu tür para transferlerinin Papara üzerinden yapıldığı iddiasıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheli, aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu şekilde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu süreçte, 11 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol ile salıverildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, çeşitli mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları içerisinde yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi dairenin bulunduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma çerçevesinde el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu belirtti.

PAPARA’NIN ROLÜ AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun kullanıldığını, bu şirketin suçların işlenmesini ve para transferlerini kolaylaştırdığına dair raporları paylaştı. Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında.” dedi.

YASA DIŞI BAHİSİN MALİ HACMİ BÜYÜK

Yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Belirtilen meblağın platform üzerinden 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından da suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Söz konusu hesaplar aracılığıyla oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu kaydedildi.

SUÇ ORGANİZASYONLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu bağlamda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri yer aldı.