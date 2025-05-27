Papara’ya Yönelik Soruşturma Başlatıldı

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu kapsamda elektronik ödeme hizmeti veren Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 13 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı da yer alıyor.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma çerçevesinde bazı mal varlıklarına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıkladı.

KAYYUM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında” şeklinde bir açıklama yaptı.

YASA DIŞI BAHİSTE KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

26 BİN HESAP ANALİZ EDİLDİ

Analiz çalışmaları neticesinde Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu, meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği aktarıldı. Yasa dışı bahis üzerinden oynatılan toplam tutarın ise 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.

ŞİRKETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ BELİRLENDİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.