Papara’ya Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA YENİ GELİŞMELER

Papara’ya yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine katkıda bulunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği yönünde iddialarla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrollerinin ardından, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, şüphelilerin tutuklanmalarını talep ederek hakimliğe sevk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini aldığı, şirketin hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her aşamada ücret talep edebildiği belirtildi. Şirketin bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini etkilemediği ve şirketin bu işlemlerden gelir elde etmesine olanak sağladığı ifade edildi.

YASA DIŞI BAHİS SUÇUNDA PAPARA’NIN ROLÜ

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından alınan raporlara göre, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik olarak kullanıldığı ve para transferini kolaylaştırdığı vurgulandı. Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek tutardaki finansal hacmin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği ve aklanmaya çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde bulunduğu anlaşılmıştır,” denildi. Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, bu faaliyetlerin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı ifade edilirken, örgüt liderleri ve üyelerine ait 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı bilgisi verildi. Şirketlerin, sulh ceza hakimliğince TMSF tarafından kayyum olarak atandığı aktarıldı.