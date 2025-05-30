Papara’ya Yönelik Yasa Dışı Bahis Soruşturması

PAPARA’YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU GELİŞMELERİ

Papara’ya yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir aşama yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine yardımcı olduğu ve bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları üzerine soruşturma başlattı. Bu soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıktaki ifade işlemleri de sonuçlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulundu ve onları hakimliğe sevk etti.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet ruhsatı aldığı belirtildi. Şirketle ilgili hesapların, kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ifade edildi. Yapılan incelemenin, bahis işlemlerini etkilemediği ve şirketin bu işlemlerden gelir elde etmesine olanak sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçunu işlemeye yönelik sistematik bir şekilde kullanıldığı ve bu suçun işlenmesini, para transferini kolaylaştırdığı dile getirildi. Analizlerde, Papara sistemleri aracılığıyla açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Bu meblağın, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına transfer edildiği ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği tespit edildi.

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” denildi. Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği ve kuruluşun faaliyetlerinin güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığına dikkat çekildi. Şirketlere, sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.