Papara’ya Yönelik Yasa Dışı Bahis Soruşturması

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU GELİŞMELERİ

Papara’ya yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahislerin para trafiğine aracılık ettiği ve bu örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER VE İŞLEMLERİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıktaki ifade işlemleri de sona erdi. Şüpheliler hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını bildirdi. Ayrıca, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her aşamada ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili denetimlerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini etkilemediği ve söz konusu işlemlerle şirketin gelir elde ettiği açıklandı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik bir şekilde kullanıldığı belirtildi. Analiz çalışmaları neticesinde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansmanın yüksek olduğu ifade edildi. Ayrıca, söz konusu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve bu doğrultuda Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracılık işlevi üstlendiği, kuruluşun faaliyetlerinin güvenli ödeme sistemlerini tehlikeye atma riski taşıdığı vurgulandı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere toplam 8 şirkete, 74 araca, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca, bu şirketlere ilişkin TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.