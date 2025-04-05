Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu. Tsunami Uyarısı Verildi. USGS Verilerine Göre Derinlik 33 Km’ydi

PAPUA YENİ GİNE’DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Kimbe kentinin 174 km doğu-güneydoğusunda, 33 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI DEVREYE ALINDI

Depremin ardından yetkililer, bölgede tsunami riskine karşı uyarı yayınladı. Uzmanlar, depremin şiddeti ve konumu nedeniyle kıyı bölgelerinde dalgaların yükselebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

DEPREMİN ETKİLERİ İNCELENİYOR

Şu ana kadar deprem nedeniyle can kaybı veya büyük çaplı hasara dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki yetkililer, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Papua Yeni Gine, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor.

BÖLGEDEKİ DİĞER DEPREM RİSKLERİ

Uzmanlar, bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve gelecekte benzer büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini belirtiyor. Yetkililer, vatandaşların acil durum planlarını gözden geçirmeleri ve erken uyarı sistemlerine dikkat etmeleri konusunda çağrı yapıyor.

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