Para Cezalarında Rekor Gelir Bekleniyor

Hazine’nin verilerine göre, 2024 yılı için belirlenen bütçede 100 milyar liralık para cezası gelir hedefi aşılmış ve yıl sonunda 155,5 milyar liralık tahsilat gerçekleştirilmişti. 2025’in ilk dört ayında bu hedefin yarısına ulaşılırken, yılın tamamında para cezalarından 245,4 milyar liralık rekor gelir bekleniyor.

VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

Ocak-nisan döneminde sosyal destek harcamalarındaki sıkılaşmaya rağmen, faiz giderleri yüzde 100’den fazla artış göstererek 724,6 milyar liraya ulaştı. Bu durum bütçeye ek yük getirdiği değerlendiriliyor. Aynı zamanda, vergilere yönelik artış dikkat çekiyor. Çalışanların maaşlarından kesilen Gelir Vergisi, yıllık bazda iki katına çıkarak 666,3 milyar liraya ulaştı. Vergi kalemleri arasında en büyük artışlar Katma Değer Vergisi (%57,9), Damga Vergisi (%59,3) ve harçlar (%60) oranında gerçekleşirken, Kurumlar Vergisi’ndeki artış yüzde 11,3 seviyesinde kaldı.