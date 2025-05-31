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Parasını Gönderdikten Sonra Ulaşamadı

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PİYANOSU İÇİN DOLANDIRILDI

Ünlü sanatçı Suavi, internet üzerinden ikinci el eşya satış uygulamasında piyano almaya çalışırken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl piyano almak için araştırma yapmaya başlayan Suavi, dikkatini çeken bir ilanla karşılaştı. İlgili satıcıdan ürünle ilgili bilgi aldıktan sonra piyanoyu satın almaya karar verdi. Sabah’ın aktardığına göre, ünlü sanatçı 20 bin TL’lik ödeme yaptığında, beklediği kargo gelmedi.

Kargonun gelmemesi üzerine satıcı ile iletişime geçmeye çalışan Suavi, şüpheli kişiye bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Adliyede verdiği ifadede, piyano ilanını gördüğünü ve satan kişiyle iletişime geçtikten sonra ürünü almayı istediğini söyledi. 20 bin TL göndermesinin ardından bir daha kendisine ulaşamadığı bilgisini vererek mağdur durumunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, polis ekipleri dolandırıcılığı gerçekleştiren kişilerden birini tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak savcılık, soruşturma sürecini başlattı.

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