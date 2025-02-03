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Paraşütçü Aydınlatma Direğine Takıldı

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PARAŞÜTÇÜ AYDINLATMA DİREĞİNE TAKILDI

İskenderun ilçesinde paraşüt ile uçuş yapan bir paraşütçü, aydınlatma direğine takılarak mahsur kaldı. Olay, İskenderun Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Uçuş gerçekleştiren İ.Ö. isimli paraşütçü indirme sırasında aydınlatma direğine takılıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından bölgeye itfaiye ekibi yönlendiriliyor. Mahsur kalan paraşütçü, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla direk üzerinden kurtarılıyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma işleminin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürülen paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

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