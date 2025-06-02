Paris Şampiyonlar Ligi’nde Tarih Yazdı

EUROPA’NIN ŞAMPİYONU PARİS SAINT-GERMAIN

Futbolda Avrupa’nın en büyüğü belli oldu. Fransız kulübü Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan takımı Inter’ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Paris, bu başarıyla tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

NUSRET’E SOĞUK DUŞ GELDİ

Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi. Nusret Gökçe, futbolcularla birlikte bu kutlamaya katılmak istedi. Ancak Nusret, içeri girdiği sırada beklemediği bir tavırla karşılaştı.

NUSRET KAPIDAN ATILDI

Güvenlik görevlileri, Nusret’in içeri girmesine izin vermedi ve bu anlar telefon kameralarıyla kaydedildi. Nusret, sert bir şekilde kapıdan kovularak partiye alınmadı. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Nusret, daha önce Fenerbahçe’nin Monaco’ya karşı kazandığı EuroLeague zaferinin ardından sahaya inmişti. Kupa töreninde Başkan Ali Koç ile birlikte yer alan Nusret, kupayla birlikte poz vererek dikkat çekmişti. Ancak bu durum, bazı Fenerbahçe taraftarlarından olumsuz tepkiler almıştı.

DÜNYA KUPASI TÖRENİNDE DE GÖRÜNMÜŞTÜ

2022 Dünya Kupası’nda Katar’da düzenlenen kupa töreninde Nusret’in sahaya girerek Dünya Kupası ile poz vermesi oldukça ses getirmişti. Nusret’in o anlarda futbolcularla birlikte kupa ile fotoğraf çekilmesi, tartışmalara neden olmuştu.