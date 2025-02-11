Paris’te Yapay Zekâ Zirvesi Düzenlendi

PARİS ZİRVESİNE ÖNEMLİ KATILIMCILAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Avrupa Birliği için bir fırsat olarak değerlendirdiği yapay zekâ teknolojileri konusundaki iki günlük zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliğe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance gibi birçok üst düzey isim katılıyor. Zirveye ayrıca, Microsoft, OpenAI, Google, Anthropic ve Sakana AI gibi önemli küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri de katılacak. Paris’te düzenlenen bu zirvenin katılımcı listesi, 1000’in üzerinde misafiri barındırıyor.

FIRSATLARA ODakLANMA

Paris’teki bu zirve, daha önce İngiltere ve Güney Kore’de yapılan zirvelerin aksine, güvenlik endişeleri yerine yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatlara ve erişilebilirlik konularına odaklanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, etkinlikten önce yaptığı açıklamalarda, ABD’li ve Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zekâ alanında diğer ülkelerle arayı açtığını vurgularken, “Avrupa’nın yarışmacı konumda olmadığına” dikkat çekti. Bu bağlamda, Avrupa’nın bu alandaki yatırımlarını artırmak istediklerini belirtti.

YATIRIMLARIN ARTIRILMASI

Macron, ABD, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelecek toplam 109 milyar dolarlık yatırımla yapay zekâ teknolojileri konusundaki çalışmaların artırılacağını ifade etti. Bu girişimin, ABD yönetimi tarafından duyurulan 500 milyar dolarlık Stargate projesinin eşdeğeri olduğunu belirtti. Böylece, Fransa’nın yapay zekâ alanında daha fazla yer edinme çabasının yanı sıra, Avrupa’nın bu teknolojik gelişmelerde geri kalmaması hedefleniyor.