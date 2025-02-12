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Paris’teki Suriye Konferansına Yılmaz Katılıyor

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SURİYE KONULU ULUSLARARASI KONFERANS

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, yarın Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, bu toplantıda Suriye, bölge ülkeleri ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki paydaşların yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek.

SURİYE’DE GÜVENLİK VE İSTİKRAR

Aynı kaynaklar, toplantının ana gündeminin Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilebilecek adımların üzerinde yoğunlaşmasının beklendiğini belirtiyor. Bu kapsamda atılacak adımların tartışılması, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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