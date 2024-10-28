“Parti Genel Merkezine Kuruluş Dilekçesi Teslim”

PARTİ KURULUŞU VE HEDEFLERİ

Parti teşkilat başkanı Ayhan Erel, beraberindeki parti üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı’na parti kuruluş dilekçesini sundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Erel, “Atatürk, 28 Ekim’de bağ evinde ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; ‘Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak'” şeklinde konuştu.

ISMIPLAR VE GELECEK PLANLARI

Erel, partinin adıyla ilgili bazı yorumlar olduğunu belirtti. Kısa adının A Parti, uzun adının ise Anahtar Parti olduğunu vurguladı. “Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız” dedi.

BÜYÜK HEYECAN VE İÇ DİNAMİK

Erel, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların gözlerindeki ışıltı ve heyecanın kendileri için önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. “Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983’teki Anavatan, 2001’deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Olmayan ekonomi ve erozyona uğrayan akıl, ahlak ve adaletle bu problemlerin tamamını inşallah bu liyakatli, şöhretsiz kadrolarla çözeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI

Partinin Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlarının kurulduğunu belirten Erel, “Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.