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Partilerin Mali Denetim Kararları Yayınlandı!

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ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN MALİ DENETİM KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin mali denetim süreçleriyle ilgili kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Merkez Parti’nin 2019 yılına ait mali denetimleri, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin 2020 yılına ait mali denetimleri yapılırken, Genç Parti’nin mali denetimleri 2019 ve 2021 yıllarını kapsadı.

MALİ DENETİM SONUÇLARI

Yüksek Mahkeme, bu partilere ait kesin hesapların, mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde doğru, dengeli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğunu belirledi. Bu karar, söz konusu partilerin mali durumlarının yasal çerçevelere uygun bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

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