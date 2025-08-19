Paşinyan: “8 Ağustos’tan itibaren yeni gerçeklikteyiz.”

PAŞİNYAN’IN AÇIKLAMALARI

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, 8 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptıkları üçlü zirveyi ve iki ülke arasındaki barış sürecini değerlendirdi. Paşinyan, Washington’da, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı temelinde karşılıklı yükümlülükleri kayda geçirdiklerini belirtti. Ulaşım bağlantılarının açılmasının önemini vurgulayan Paşinyan, Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişimin sağlanmasının, Ermenistan için yeni işbirliği olanakları anlamına geldiğini kaydetti.

BARIŞ YENİ BİR GERÇEKLİK

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le iki ülke arasındaki düşmanlık sayfasını kapatma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. “Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik. Bu, halklarımız için düşmanlığı geride bırakıp iyi komşuluk ilişkileri kurma yönünde tarihi bir fırsattır” sözlerini dile getirdi. Paşinyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos’tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya’dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti’dir” dedi.

BARIŞA GÖSTERİLEN ÖZEN

Bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana çatışma atmosferinde yaşadıklarını hatırlatan Paşinyan, “Barış bizim için tanıdık olmayan, birçok açıdan yabancı bir olgudur. Ancak bu anın önemini küçümsememeliyiz” dedi. Barışın, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tesis edilmelerin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Paşinyan, “Bu yeni bir yaşamdır. Tarihin yeni bir aşamasıdır. Düşünce tarzımızı, dilimizi, toplumsal alışkanlıklarımızı, devlet yaklaşımlarımızı, ekonomik modellerimizi değiştirmeliyiz. Çünkü barış farklı bir mantık, farklı bir psikoloji gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

ILIŞIM BAĞLANTILARI VE GERİ DÖNÜŞ

Washington’da elde edilen mutabakat ile 30 yıldan fazladır izolasyonda bulunan Ermenistan’ın önemli bir fırsat yakaladığını belirten Paşinyan, iki ülke arasındaki ulaşım bağlantılarının, toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde açılacağını açıkladı. Bu konunun önümüzdeki ayrıntılı görüşmelerin konusu olacağını kaydeden Paşinyan, “Bu herhangi bir yeni tehdit içermiyor. Washington deklarasyonunda karşılıklılık ilkesi kayda geçirilmiştir. Bu, Azerbaycan’la dengeli ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunacağının garantisidir” dedi.

KARABAĞ MESELESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Karabağ meselesinin bazı çevreler tarafından Ermenistan’ın bağımsızlığını ve gelişimini engellemek için bir araç olarak kullanıldığını vurgulayan Paşinyan, “Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan’a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir. Ermenistan, uluslararası toplumla birlikte onlar için ülkemizde yaşam ve entegrasyon koşullarını oluşturmalıdır” açıklamasında bulundu. Elde ettikleri barışı korumanın önemine dikkat çeken Paşinyan, “Barış tesis edilmiştir ve bizim görevimiz ona özen göstermek, onu güçlendirmek ve yavaş yavaş daha kurumsal bir şekle dönüştürmektir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.