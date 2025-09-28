Paşinyan Türkiye İle İlişkileri Olumlu Değerlendirdi

PAŞİNYAN’IN NEW YORK ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşmak üzere ABD’nin New York şehrine geldi. Paşinyan, BM kürsüsünde Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile olan ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye ile Ermenistan arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalogun tesis edildiğini kaydetmekten mutluyum” diyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli bir iletişim içinde olduklarını belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı güven seviyesinin yükselmeye devam ettiği düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum” ifadesini kullandı.

İLİŞKİLERİN GELECEĞİ

Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkiler için “Son derece yüksek değerlendirdiğim bir başarıdır” dedi. Diplomasinin daha da gelişeceğine inandığını vurgulayan Paşinyan, “Eminim ki bu, yakın gelecekte Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamen açılmasına yol açacak olumlu sonuçlar doğuracaktır” açıklaması yaptı. Bu süreçlerin bölgedeki istikrarı sağlamada önemli rol oynayacağına inanıyor.

AMERİKA’DAN DESTEK

Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına da değinerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdir etti. “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ben Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdik, çünkü Trump’ın barış fikrine gerçekten bağlı olduğunu kendi örneğimizle gördük” ifadeleri dikkat çekti. Ermenistan’ın diğer diplomatik ilişkilerine de değinen Paşinyan, “İran ve Gürcistan ile diyalogumuz da giderek daha görünür hale geliyor” dedi.

BÖLGESEL DİYALOGLARIN ÖNEMİ

Ermeni lider, Azerbaycan ve Türkiye ile olan ilişkilerin yanı sıra, bu bağların da Güney Kafkasya bölgesini barışçıl, istikrarlı ve gelişen bir ortam kılmak açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Paşinyan, “Bu bağlamda, bölgemizdeki ülkelerle diyalog kurmamız ve Rusya ile geleneksel diyaloğumuzu da geliştirmemiz açısından önemli bir platform olan 3+3 formatına da değer veriyorum” dedi. Bu ifadeler, bölgedeki iş birliği ve barışın sağlanması açısından önemli fırsatlar sunduğunu gösteriyor.