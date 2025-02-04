Patara’da 2 Bin Yıllık Deniz Feneri Restore Ediliyor

DENİZ FENERİ RESTORASYONU HIZLANIYOR

Roma İmparatoru Nero’nun Patara’ya prestij amacıyla yaptırdığı ve tsunami nedeniyle yıkılan 2 bin yıllık deniz fenerinin kemer kısmı tamamlandı, kubbeye geçiş yapıldı. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, “Kubbenin dökümü yapılmaya başlandı. Son düzlüğe girildi. Hava şartları iyi görünüyor ve eğer böyle giderse 1-2 ay sonra tamamlanmış olur” diye belirtiyor. Kaş ilçesinde yer alan Patara’da, milattan önce 1’inci yüzyılın ortalarında 23 şehirden oluşan Likya Birliği’nin merkezi olduğu biliniyor ve kazı ile restorasyon çalışmaları devam ediyor.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Önceki kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın özenle yürüttüğü çalışmalarda, Roma İmparatoru Nero’nun Patara’ya yaptığı antik deniz fenerinin restorasyonunda sona geliniyor. Prof. Dr. Işık’ın görevini devrettiği Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş başkanlığında süren bu projede 2020 yılı, ‘Patara Yılı’ olarak ilan edilmişti. Fenerin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Her bir taşın bulunduğu yer, bilgisayar destekli analizle belirlenmiş durumda. Fenerin kemer ve kubbesinde de son çalışmalar tamamlanmak üzere. Şu ana kadar yaklaşık 1600 taş yerine konulurken, yaklaşık 1800 taşın daha yerleştirilmesi planlanıyor. Patara Deniz Feneri, yeniden gemilere ışık vererek yol gösterecek.

Patara kazılarında önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Havva İskan Işık, sosyal medya üzerinden deniz fenerinin son halini paylaştı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Deniz Feneri” şiirinden alıntılarla yapılan paylaşıma göre, fenerin kemer kısmı tamamlandı ve kubbeye geçildi. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş ise “Kubbesinin dökümü yapılmaya başlandı. Son düzlüğe girildi. Hava şartları iyi görünüyor. Böyle giderse 1-2 ay sonra tamamlanmış olur. Bugüne kadar emeği geçen herkese ve destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz” diye ekliyor.

TARİHİ FENERİN YIKIM NEDENİ

Eski Patara limanının güneybatı ucunda bulunan deniz feneri, M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırıldı. Fener, 1481 yılında Rodos’ta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda yıkıldı. Kum tepeleri arasında kaybolan kalıntılar, 20. yüzyılın sonunda Prof. Dr. Fahri Işık tarafından bu fenere ait olduğu tespit edildi.