Paul Fletcher’a 14 Ay Süre Verildi

BİR ERKEKTE YAŞANAN UNUTKANLIKLARIN NEDENİ BİLİNMEDİ

59 yaşındaki Paul Fletcher, 2023 yılının başlarında araba kullanırken birkaç ‘tuhaf’ unutkanlık yaşadığını fark etti. Başlangıçta bu durumu basit bir unutkanlık olarak değerlendiren Fletcher, bu olayların arkasında 14 ay yaşama süresi tanıyan ölümcül bir beyin kanserinin tek belirtisi olduğunu sonradan öğrendi.

TÜMÖRLERİN BELİRTİLERİ ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı garip unutkanlıklar sadece bir gün sürdü. Fakat, 24 saat içerisinde Fletcher, Gloucestershire’daki evinin mutfağında aniden yere yığılarak korkunç bir nöbet geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Fletcher’ın beyninde iki tümör tespit edildi. Doktorlar, 59 yaşındaki temizlik şirketi sahibine, beyin kanserinin en hızlı yayılan ve ölümcül türlerinden biri olan ‘glioblastoma’ hastalığını teşhis etti. Bu hastalık, genellikle kısa yaşam beklentileriyle bilinen bir tür olup, Fletcher’a sadece 14 ay yaşama şansı tanıdı.

Fletcher’ın eşi Jo, kocasının 6 Şubat’ta yaşadığı hafıza kaybı dalgasını hatırlayarak, ikisinin de bu durumu ‘garip ama önemsiz’ olarak düşündüğünü belirtti. Jo Fletcher, “Yolun aşağısında bir işe gitti ve dönüşü kaçırdı. Geri dönerken başka bir dönüşü daha kaçırınca ‘bu biraz garip’ diye düşündü.” dedi. Ayrıca, o gün Fletcher’ın çantasının kaybolduğunu düşündüğü ama aslında ofisinde bulduğu gibi bir durum da yaşandı. Jo, o güne kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi beyin tümörünün tipik belirtileriyle karşılaşmadıklarını ifade etti.

CİDDİ DURUM AMELİYATLA TEKRAK DEĞİŞTİ

Ertesi gün Fletcher, aniden dalgın görünmeye başladı ve mutfakta yere yığıldı. Ailesi, bir şeylerin ters gittiğini fark etti. 21 yaşındaki oğlu Jack, annesiyle birlikte hemen yardım çağırdı. Jack, o anları hatırlayarak, “Ağzından kan geliyordu, çok korkutucuydu,” sözlerini paylaştı. Fletcher, hastaneye kaldırılmadan önce üç nöbet daha geçirdi. Öncelikle beyin enfeksiyonu şüphesiyle tedavi edilen Fletcher’a, yapılan taramalar sonucu kanser teşhisi kondu.

TÜMÖRLERDEN BİRİ BAŞARIYLA ALINDI

Fletcher’a yapılan ameliyatla tümörlerden biri başarıyla çıkarıldı. Şu aşamada kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle diğer tümörün tedavi edilmesi bekleniyor. Ancak, hastalığın yeniden etki etme ihtimali bulunuyor. Beyin Tümörü Vakfı’na göre, ‘glioblastoma’ hastalarının çoğu yalnızca 12 ila 18 ay hayatta kalabiliyor.

BEŞ YIL YAŞAMA ŞANSI DÜŞÜK

Teşhis sonrası yalnızca her 20 hastadan biri beş yıl hayatta kalabiliyor. Jo Fletcher, kocasının sağlığını iyileştirmek için çeşitli adımlar attıklarını vurguladı; “Keto diyeti yapıyoruz, her gün yürüyüşe çıkıyoruz, şeker kullanmıyoruz,” ifadelerini kullandı. Çift, ayrıca beyin kanseri tedavisi için yapılan araştırmaların finansmanına katkıda bulunmak amacıyla Beyin Tümörü Vakfı’na bağış topluyor. Bu hastalık, her yıl İngiltere’de yaklaşık 3.000, Amerika’da ise 12.000 kişiyi etkiliyor.