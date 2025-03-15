Paulista Sakatlık İddialarına Tepki Gösterdi

BEŞİKTAŞ’IN KAYBI

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, Konyaspor karşısında deplasmanda 9 kişi kalmalarına rağmen 1-0 mağlup oldu. Sakatlığını yenip uzun bir aradan sonra formasına dönen Paulista, ilk yarının sonunda yerini Emirhan Topçu’ya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine tepki gösterdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım” şeklinde konuştu.