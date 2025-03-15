Paulista, Sakatlık İddialarına Tepki Gösterdi

BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR’A KAYBI
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Sakatlığını geride bırakarak uzun bir aradan sonra sahaya dönen Paulista, ilk yarının sonuna doğru Emirhan Topçu ile değiştirildi.
PAULİSTA’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine karşı tepkisini dile getirdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” diyerek durumu netleştirdi.