Spor

Paulista, Sakatlık İddialarına Tepki Gösterdi

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BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR’A KAYBI

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Sakatlığını geride bırakarak uzun bir aradan sonra sahaya dönen Paulista, ilk yarının sonuna doğru Emirhan Topçu ile değiştirildi.

PAULİSTA’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine karşı tepkisini dile getirdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” diyerek durumu netleştirdi.

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