Spor

Paulista Sakatlık Söylentilerine Tepki Gösterdi

paulista-sakatlik-soylentilerine-tepki-gosterdi

BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR MAĞLUBİYETİ

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda 9 kişilik Konyaspor karşısında 1-0’lık bir yenilgi aldı. Sakatlığını atlattıktan sonra uzun bir aranın ardından formasına kavuşan Paulista, ilk yarının sonunda Emirhan Topçu’ya yerini bıraktı.

PAULISTA’DAN SAKATLIK YORUMLARINA TEPKİ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa demeç veren Brezilyalı futbolcu, sakatlıkla ilgili ortaya atılan yorumlara tepki gösterdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” şeklinde konuştu.

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