Pegasus 2024 Finansal Sonuç Tarihini Açıkladı

FINANSAL SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında elde ettiği finansal sonuçların 4 Mart 2025 tarihinde kamuya açıklanacağını belirtiyor.

DEĞERLENDİRİLECEK OLAN RAPOR

Bu açıklama, şirketin mali durumunu ve performansını değerlendirmek amacıyla yatırımcılar ve kamuoyu için önemli bir bilgi niteliği taşıyor. Uygun bir zaman diliminde yapılacak olan bu açıklama, piyasa katılımcılarının Pegasus’un finansal sağlığı hakkında bilgi sahibi olmasına olanak sağlayacak.