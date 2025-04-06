Pegasus Uçağına Yıldırım İsabet Etti

Ege Bölgesi’nde CB Bulutları Hava Ulaşımını Etkiliyor

Ege Bölgesi’nde etkili olan Kümülonimbus (CB) bulutları ve olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açıyor. Özellikle Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapamayan Pegasus Havayolları’na ait Sabiha Gökçen-Bodrum seferi, alternatif olarak Dalaman Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak, Dalaman’a sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Uçağa Yıldırım İsabet Etti

Bodrum’daki hava koşullarının düzelmesini bekleyen uçak, bir süre sonra Dalaman Havalimanı’ndan kalkış yaparak Bodrum’a doğru hareket etti. Ancak bu sefer sırasında uçağa yıldırım isabet etti. Buna rağmen uçak, güvenli bir şekilde Bodrum Havalimanı’na inişini tamamladı.

Teknik Ekip İnceleme Yaptı

Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Uçağın güvenli olduğu ve uçuş operasyonlarına devam edebileceği belirlendi. Hava şartlarının yol açtığı bu tür olaylar, hava trafiğinde gecikmelere neden olabiliyor.