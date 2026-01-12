Pegasus’un İran Uçuşları İptal Süresi Uzatıldı

pegasus-un-iran-ucuslari-iptal-suresi-uzatildi

Pegasus Havayolları, İran’daki mevcut iç karışıklıklar ve güvenlik sorunları sebebiyle sefer iptallerinin süresini uzattığını açıkladı. Alınan yeni karar doğrultusunda, yarın düzenlenmesi beklenen İran uçuşlarının da iptal olduğu bildiriliyor.

İRAN’DA YAŞANAN EYLEMLER HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLİYOR

İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde devam eden eylemler, hava trafiğinde olumsuz etkilere yol açtı. Ülkedeki karışıklıklar ve hava sahasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha önce Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus Havayolları İran seferlerini iptal etme yoluna gitmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

