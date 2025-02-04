Pelin Karahan: Güçlü Kadın Olmak Zorunda

KADINLARIN GÜCÜNÜ VURGULADI

‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminde prenses rolünü üstlenen Pelin Karahan, görünümünün yanı sıra içsel olarak güçlü bir kadın olduğunu ifade etti. “Dışarıdan prenses gibi duruyorum, aslında çok güçlüyüm” diyen Karahan, Mag dergisinin şubat sayısına verdiği röportajda, prenses imajının ardında bambaşka bir karakterin bulunduğunu anlattı. “Dışarıdan prenses gibi görünüyor olabilirim ama aslında içimde çok güç var. Hayatım boyunca böyle oldum. Sakin görünsem de hareketli bir yapım var. Kamuoyunda tanınan Pelin ile özel hayatımdaki Pelin oldukça farklı. Özel hayatımda mücadeleci, hareketli ve yılmayan biriyim.”

Karahan, güçlü olmanın getirdiği yükten de bahsetti. “Hep güçlü kadın formunda büyümek zorunda kaldım. Bu yorucu bir durum, çünkü omzunda sürekli bir yük taşıyormuş gibi hissediyorsun. Bazen hafiflemek istiyorum ama buna alıştım. Kadının güçlü olduğu anlarda erkekler genellikle pasif kalabiliyor, bu da ilişkide dengesizlik yaratıyor. İkili ilişkilerde erkeğe de bu gücü vermek gerekiyor ki hissedebilsin, bu da onların doğasına uygun.”

Pelin Karahan, şöhretin zorluklarına da dikkat çekti. “Şöhretli hayat sanıldığının aksine sadece dergi çekimleri ve galaya katılmaktan ibaret değil. Bunun arkasında uzun saatler süren çalışma, koşturmaca ve katlanman gereken birçok şey var. Ünlü olmanın sadece yüzeysel bir tarafı var, ama bazı yardımcı oyuncular sette uzun saatler çalışınca bunun farkına varıyorlar. İki dakika rol oynamak değil mesele, ezber yapmak ve ekip çalışmasına da uyum sağlamak gerekiyor. Başarı ihtiyacı burada devreye giriyor.”

Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan ‘Kavak Yelleri’ dizisinin hâlâ izleniyor olmasının mutluluğunu yaşıyor. “Uzun zaman geçmesine rağmen insanlar hâlâ bu diziyi izlediklerinden bahsediyor. O dönemde küçük olan izleyiciler şimdi büyüyüp, ‘Biz sizinle büyüdük’ diyor. Bu durum, gerçekten doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Doğru bir kadro ve senaryo ile buluşmuş bir projeydi. O karakterlerin gerçek olduğuna inanan çok sayıda izleyici vardı. Sokakta karşılaştıklarında hâlâ o şekilde hissettiriyorlar.”