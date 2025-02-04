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Pelin Karahan: Prenses Görünümün Altındaki Güç

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KADIN GÜCÜ VE HAREKETLİLİĞİ

Pelin Karahan, Mag dergisinin şubat sayısında yer alan röportajında, 24 Ocak’ta vizyona giren ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminde prenses karakterini canlandırdığını belirtiyor. Dışarıdan bakıldığında prenses imajı ile tanınsa da, aslında güçlü bir kadın olduğunu ifade ediyor. “Dışarıdan biraz prenses gibi duruyorum. Çok fazla kendini yormayan, çıtkırıldım biri gibi gözüksem de aslında içeride çok güçlüyüm. Hayatım boyunca öyleydim. Ne kadar sakin dursam da aslında çok hareketliyim. Tabii ki o dışarıda, fotoğrafta, videoda, basında ya da projelerde, işlerde gördüğünüz Pelin’den bambaşka bir Pelin var. Özel hayatımda daha savaşçı, daha hareketli, daha yerinde duramayan, kıpır kıpır, sonuna kadar mücadele eden, yılmayan bir tipimdir.”

KADININ GÜCÜNÜN ETKİLERİ

Karahan, kadınların güçlü olması durumunda erkeklerin daha pasif kaldığını düşünüyor. Bu anlayış, toplumsal cinsiyet rollerindeki dinamikleri de sorguluyor. Güçlü kadın imajı sadece medya ve projelerde değil, bireysel yaşamda da kendini gösteriyor. Pelin Karahan, prenses gibi görünse de, aslında güçlü ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor.

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