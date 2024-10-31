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**Pelin Yoru’nun Hayatına Veda Edildi**

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PELİN YORU’NUN HAYATINI KAYBETMESİ

42 yaşındaki oyuncu Pelin Yoru, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü Film-San Vakfı duyurmuş durumda. Cenazesi ise dün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. 27 Eylül 1982’de dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk ve Acar Kafadarlar gibi projelerdeki performanslarıyla tanınmıştı.

PELİN YORU’NUN HAYATI VE EĞİTİMİ

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğuyor. Çocukluk döneminden itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa duyduğu ilgiyle dikkat çeken Yoru, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde tamamlıyor. Bu alandaki eğitimi, ona profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atma fırsatı sunuyor.

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