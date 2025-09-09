Pencap’ta Sel Nedeniyle 122 BİN KİŞİ Tahliye Edildi

SEL FELAKETİ SEBEBİYLE TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pakistan’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar, özellikle Pencap eyaletinde ciddi sorunlara yol açıyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, Jalalpur Pirwala kentinde meydana gelen sel olayları nedeniyle uygulanan tahliye işlemleri hakkında bilgi verdi.

122 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kathia, son 24 saat içinde Jalalpur Pirwala’da 122 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Bu kişilerin birçoğunun akrabalarının yanına sığındığı ya da yardım kamplarında barındığı bilgisi verildi. Ayrıca, Kathia, seller sonucu geçen aydan itibaren Pencap’ta 2,2 milyon insanın yerinden edildiğini ve 3 bin 900’den fazla köyün su altında kaldığını belirtti.

61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen aydan bu yana yaşanan sellerde en az 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 26 Haziran’dan itibaren başlayan muson yağmurlarında toplam ölü sayısının 910’a yükseldiğini açıklamıştı. Yetkililer, bu sel felaketinin, 2022 yılında 1700’den fazla kişinin ölümüne ve ülkenin üçte birinin sular altında kalmasına yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu vurguladı.