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Pendik’te Aşırı Hızla Kaza! Çocuk Öldü

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İSTANBUL’DA HIZ KAZASI

İstanbul’un Pendik ilçesinde aşırı hız, trajik bir kazaya yol açtı. Pendik sahil yolu Tuzla yönünde meydana gelen olayda, trafik ışıklarının ilerisine geçiş yapmaya çalışan 15 yaşındaki I.Ö.D.’ye seyir halindeki bir otomobil çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA YAŞANANLAR

Çarpmanın etkisiyle havada takla atan genç, yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı I.Ö.D. için ilk müdahaleyi yaparken, genç ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

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