Penta Teknoloji, 2025’te Ciroda Artış Sağlayacak

2025 YILINDA 35. YILINI KUTLAYACAK

Bilişim teknolojileri alanında önemli bir yere sahip olan Penta Teknoloji, güçlü iş ortaklıkları ve uçtan uca çözümleriyle dikkat çekiyor. Şirket, 2025 yılında 35. yılını kutlayacak. 2023 yılı itibarıyla şirketin brüt kârı yüzde 17 artış göstererek 506,7 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK de yüzde 3,1 artışla 266,2 milyon TL seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra vergi öncesi kârı da 101,3 milyon TL olarak açıklandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPIYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin büyüme sürecine dair detaylar verdi. Katma değerli hizmetlerin sektördeki önemine değinen Erünsal, “Dijital dönüşüme yatırım yapıyor, güçlü kurumsal birikimimizle iş ortaklarımıza destek oluyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

YENİLİKÇİ İŞBİRLİKLERİNE ODAKLANILIYOR

Şirket, gelecekte güçlü iş birlikleri geliştirmeyi ve yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde etkili olmayı sürdürecek. Penta Teknoloji, sektördeki varlığını daha da güçlendirmek amacıyla bu hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.