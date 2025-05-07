Penta Teknoloji, 2025’te Hız Kesmedi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GÜÇLÜ BÜYÜME

Bilişim teknolojileri alanında dikkat çeken iş ortaklıkları ve uçtan uca çözümleriyle tanınan Penta Teknoloji, 2025 yılında 35. yılını kutlıyor. Şirketin brüt kârı, yüzde 17 artarak 506,7 milyon TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 3,1’lik bir artışla 266,2 milyon TL oldu. Şirketin vergi öncesi kârı ise 101,3 milyon TL olarak açıklandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIMLAR

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin büyüme sürecine dair bazı açıklamalarda bulundu. Katma değerli hizmetlerin sektöre yön verdiğini belirten Erünsal, “Dijital dönüşüme yatırım yapıyor, güçlü kurumsal birikimimizle iş ortaklarımıza destek oluyoruz.” dedi.

Penta Teknoloji, gelecekte güçlü iş birlikleri kurmayı ve yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Bu planlama, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeye ve rekabetçi avantaj sağlamaya yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.