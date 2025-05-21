Penta Teknoloji, Autodesk ile FY26 etkinliği

GEÇMİŞ DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEK HEDEFLER

Etkinlik içerisinde geçmiş dönem değerlendirilirken, yaklaşan stratejik hedefler, pazara giriş modelleri ve müşteri deneyiminde yenilikler üzerinde duruldu. Katılımcılar, uzman ekiplerle iş birlikleri geliştirme ve sağlam bir ağ oluşturma fırsatı buldu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SEKTÖREL GELİŞMELER

FY26 Kick-Off etkinliği süresince ‘Üretim Sektöründe Rekabet Avantajı’, ‘Üretken Tasarım’ ve ‘Nörosatış Yöntemleri ile Fark Yarat’ konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda, katılımcılara sektörel gelişmeler ve güncel yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

FATİH ERÜNSAL’DAN AÇIKLAMALAR

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin güçlü BT altyapısıyla operasyonel verimliliği artırarak iş ortaklarına rekabet avantajı sağlamayı amaçladığını belirtti. Erünsal, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada; “Autodesk gibi dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonunda öncü markalarla kurduğumuz iş birlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor, iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, FY26 Kick-Off etkinliğinin sektör paydaşlarıyla stratejik önceliklerin değerlendirildiği, teknolojinin geleceğinin tartışıldığı ve kolektif başarıya ulaşmak için büyük fırsatlar sunduğu bir organizasyon olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ PLATFORMA DÖNÜŞÜM

FY26 Kick-Off etkinliği, teknoloji ekosisteminde yeni işbirlikleri oluşturma, stratejik hedefleri biçimlendirme ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlama açısından önemli bir platform sundu.