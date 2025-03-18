Penta Teknoloji Dijital Dönüşümde Yeni Adım

DÜNYA TEKNOLOJİ MARKALARI TÜRKİYE PAZARINDA

Türkiye pazarında önde gelen teknoloji markalarını tanıtan Penta Teknoloji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı. Türkiye’nin ilk B2B e-ticaret platformu olan Bayinet’ten elde ettiği deneyimi geliştiren şirket, iş ortaklarının hizmetine Penta Dijital (pentadijital.com.tr) platformunu sundu. Bu yeni platform, iş ortaklarının operasyonel süreçlerini optimize etmeyi ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

GÜVENLİ VE HIZLI DİJİTAL DENEYİM

Penta Dijital, kullanıcılarına kesintisiz erişim ve yüksek performans sağlayan güvenli bir altyapıya sahip. Esnek yapısıyla iş ortaklarının en çok tercih ettiği uygulamalara hızlı erişim imkânı tanıyan platform, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak iş verimliliğini artırıyor. Penta Teknoloji, bu yenilikle iş ortaklarının rekabet gücünü desteklemeyi hedefliyor.

BAYINET’TEN PENTA DİJİTAL’E GEÇİŞ

Penta Teknoloji’nin Bayinet üzerinden sağladığı Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Entegrasyon Servisi ve Penta Config Master gibi katma değerli hizmetler, artık Penta Dijital platformunda yer alıyor. Bu hizmetler, yeni platformun güçlü altyapısı ile birleşerek iş ortaklarına daha kapsamlı çözümler sunuyor. Şirket, bu geçişle iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı sürdürüyor.

2025’E DİJİTAL LİDERLİK VİZYONUYLA GİRİŞ

Penta Teknoloji, 2025 yılına dijitalleşme odaklı projelerle adım atıyor ve Penta Dijital ile sektördeki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkin yönetmelerini sağlarken, müşteri deneyimini de iyileştirmeyi amaçlıyor. Penta Teknoloji, bu adımla Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam etmekte.

FATİH ERÜNSAL: “SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYORUZ”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, konuyla ilgili olarak “35 yıllık deneyimimizle 9 binden fazla iş ortağımızın satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdık, dağıtıcısı olduğumuz markaların pazar paylarını genişlettik. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, iş ortaklarımızın memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışımız ve uzman ekibimizle sektörü ileriye taşıyoruz. Penta Dijital, operasyonel mükemmelliği hedeflediğimiz, dijital verimliliği en üst düzeye çıkaran bir platform olarak öne çıkıyor. ‘Dijital liderlik’ vizyonumuzla geliştirdiğimiz bu hizmet, iş ortaklarımız için değer yaratacak ve sektörün öncü uygulamalarından biri olacak. Güçlü finansal yapımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.