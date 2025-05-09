Pentagon’a Çağrı: Trans Askerler İhraç Edilsin

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖREVİNE HIZLI GİRİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızla başladı. Trump, görevinin ilk saatlerinde birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMINI ENGELİYOR

Trump, 28 Ocak’ta eski Başkan Joe Biden yönetiminin politikasını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduda görev almasını imkansız hale getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

PENTAGON’A YENİ TALİMAT VERİLDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi istekleriyle ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesine yönelik talimat verdi. İngiliz haber ajansı Reuters, Hegseth’in talimatının Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararla yasağın yürürlüğe girmesinin önünü açmasının ardından, Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için ne kadar hızlı harekete geçmeyi planladığını ortaya koyduğunu bildirdi.

“GÖNÜLLÜ AYRILMA” TALİMATI

Hegseth’in, görevdeki transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar ABD ordusundan “gönüllü ayrılma” için “kendilerini tanıtabilecekleri” yönündeki ifadesi kaydedilen talimatta yer aldı. Yedek kuvvetlerdeki askerlerin ise 7 Temmuz’a kadar bu süreçten yararlanabilecekleri vurgulandı. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi yer aldı.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk gün, ABD hükümetinin “kadın” ve “erkek” olarak iki cinsiyeti tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine dair bir kararname imzaladı. Trump’ın kararnamelerine karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş askerler ve orduda görev almak isteyen bireyler, Trump yönetimine karşı dava açtı.

TRANSSEKSÜELLERİN ORDUYA KATILIMI ÜZERİNE GELİŞMELER

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında davaya dair kararını açıklayarak, transseksüellerin orduda görev almasını engelleyen yasağı geçici olarak durdurdu. Bunun ardından Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil başvurdu ve Yüksek Mahkeme, dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar verdi. Şubat ayında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini destekliyor.