Pentagon’a Talimat: Trans Askerleri İhraç Edin

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖREVE BAŞLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir giriş yapıyor. Trump, görevinin ilk saatlerinde birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMI ENGELLENİYOR

28 Ocak’ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atıyor.

PENTAGON’A TALİMAT GİDİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi istekleri ile ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesine yönelik talimat veriyor. İngiliz haber ajansı Reuters’ın elde ettiği bilgiye göre, Hegseth’in talimatı, Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından Başkan Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için nasıl hızlı harekete geçmeyi planladığını gösteriyor.

Hegseth, görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar ABD ordusundan “gönüllü ayrılma” için başvuruda bulunabileceklerini belirtiyor. Yedek kuvvetlerdeki askerler için ise 7 Temmuz’a kadar süreleri olduğu vurgulanıyor. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi yer alıyor.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI

Trump, 20 Ocak’ta göreve geldiğinde, ABD hükümetinin “kadın” ve “erkek” olarak iki cinsiyeti tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine ilişkin bir kararname imzalıyor. Trump’a karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş asker ve orduda görev almak isteyenler ise yasal işlem başlatıyor.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMINA İLİŞKİN GÜNDEM

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağın geçici olarak durdurulmasına karar veriyor. Kararın ardından Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil başvuru yapıyor. Yüksek Mahkeme, dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar veriyor. Ayrıca, ABD’de şubat ayında yayınlanan bir anket, Amerikalıların yüzde 58’inin trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini desteklediğini gösteriyor.