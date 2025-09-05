Pentagon’un İsmi Değişiyor: Savaş Bakanlığı!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değişeceğini duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump, bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın isminin “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olacağını belirtti. Aynı zamanda Trump, imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında yapacağı görüşmeyi de duyurdu. “Bu savaşı bitireceğiz” diyen Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA KELİMESİ PERFORMANS DEĞİŞİMİNE YOL AÇIYOR

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını, “Savaş” ifadesinin ise daha güçlü bir duruş sergilediğini savunuyor. Kararnamede, ABD Savunma Bakanı’nın artık resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacağı da yer alıyor.

TARİHİ YENİDEN YAPILANDIRMA

1947’ye kadar “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren kurum, II. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılandırılarak 1949 yılında “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Beyaz Saray, yeni kararın bu tarihi geleneğe de atıfta bulunduğunu vurguluyor.

KONGRE ONAYI ZORUNLULUĞU

Ancak bir bakanlığın isminin kalıcı olarak değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın kararı yalnızca “ikincil kullanım” kapsamında geçerli olacak. Pentagon adı ise, bakanlığın geniş yerleşkesine atfen kullanılmaya devam edecek.